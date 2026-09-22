Dün elektrik üretimi 1 milyon 15 bin 61 megavatsaat oldu, ilk sırayı barajlı HES aldı

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 61 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 739 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 828 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 151 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 61 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 739 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, bin 229 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA