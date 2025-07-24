Dumlupınar'da Biçerdöver Hasat Denetimleri Gerçekleştirildi

Dumlupınar'da Biçerdöver Hasat Denetimleri Gerçekleştirildi
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Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma, biçerdöver hasat çalışmalarını mevzuat çerçevesinde denetleyerek, verim kaybı prensipleri ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin biçerdöver hasat çalışmalarını mevzuat çerçevesinde denetlendiği bildirildi.

Denetimlerde, yüzde 2 hasat verim kaybı prensibine göre biçerdöver kalibrasyon ayarı yaptırılırken, ayrıca biçerdöver operatörlerine çalışma saatleri ve hasat güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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