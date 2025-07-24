Dumlupınar'da Biçerdöver Hasat Denetimleri Gerçekleştirildi

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin biçerdöver hasat çalışmalarını mevzuat çerçevesinde denetlendiği bildirildi.

Denetimlerde, yüzde 2 hasat verim kaybı prensibine göre biçerdöver kalibrasyon ayarı yaptırılırken, ayrıca biçerdöver operatörlerine çalışma saatleri ve hasat güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA