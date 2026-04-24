Düğün sezonu öncesi çiçekçilerde yoğun mesai

Kırşehir'de çiçekçiler yaz sezonu hazırlıklarını hızlandırdı. Baharın etkisini göstermesiyle birlikte çiçek çeşitliliği ve renklerdeki artış dikkat çekerken, yaklaşan düğün sezonu ve Anneler Günü öncesi siparişlerde de yoğunluk yaşanıyor.

Çiçekçilerde özellikle papatya, gül, kasımpatı, gerbera, kazablanka zambağı, gün bakan ve ayçiçeği gibi çiçek türleri ön plana çıkmaya başladı. Yaz döneminde hem renk hem de koku çeşitliliğinin arttığını belirten çiçekçiler; müşterilerin daha farklı ve canlı aranjmanlara yöneldiğini ifade ediyor. Çiçekçi Serkan Erel, kış mevsiminden yaz dönemine geçişle birlikte çiçeklerde belirgin bir değişim yaşandığını söyledi. Erel; "Baharın gelmesi ve yaz mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte çiçeklerde renklenmeler başladı. Yaklaşan Anneler Günü ve sonrasında düğün sezonunun açılmasıyla birlikte müşteriler farklı renk ve kokularda çiçek siparişleri veriyor" dedi.

Özellikle düğün organizasyonlarında tercih edilen çiçek türlerinde artış yaşandığını aktaran Erel, yaz aylarının çiçekçiler için en yoğun dönemlerden biri olduğunu da belirtiyor. - KIRŞEHİR

