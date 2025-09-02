Düden Şelalesi, Antalya'nın Yaz Sıcaklarında 605 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Antalya'da sıcaklardan bunalanların tercih ettiği Düden Şelalesi, 2025 yılının ilk 8 ayında 605 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Antalya'nın en bilinen doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin gözde adresi oldu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve "cennetten bir köşe" olarak tanımlanan şelale, yılın ilk 8 ayında 605 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yaklaşık 38 metre yükseklikten akan suyu, gölgelik yürüyüş yolları ve asırlık ağaçlarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan şelale, özellikle yaz aylarında nefes almak isteyenlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer aldı.

Yoğun ilgi nedeniyle şelale girişlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler hem serin havada yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi hem de şelalenin alt kısmında yer alan ıslak ve yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Ülkemizin cennetten köşeleri var, Düden bunlardan biri"

Ziyaretçilerden Mahmut Topaloğlu, Düden Şelalesi'nin kendilerine hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de şehirden uzaklaşıp nefes alma imkanı sunduğunu söyledi. Topaloğlu, şelaleyi beğendiğini söyleyerek "Gerçekten çok beğendik. Ülkemizin her şehrinde tarihi ve doğal güzellikler var ama Antalya'daki Düden Şelalesi bambaşka bir yere sahip. Buraya gelince hem doğayla buluşuyorsunuz hem de ruhen bir ferahlık hissediyorsunuz. Biz bu ikinci gelişimizde de çok keyif aldık. Tatil amaçlı gelmiştik, yine fırsat olursa tekrar geleceğiz. Vatandaşlara da tavsiyem, bu tür doğal güzellikleri mutlaka görsünler. Ülkemiz adeta cennetten bir parça, bu zenginliklerin kıymetini bilmeliyiz" dedi.

"Turistik açıdan çok değerli

Ziyaretçilerden Berra Ayça ise özellikle yarasa mağarasına dikkat çekerek, şelalenin farklı bir yönünü anlattı. Ayça, "Mağara ilk başta biraz ürkütücü geldi ama aynı zamanda çok güzeldi. Yarasalara çok yakından şahit olmak heyecan vericiydi. Şelalenin suyu ve çevresi gerçekten çok etkileyici. Hem doğayla iç içesiniz hem de buradaki canlılarla karşılaşabiliyorsunuz. Buranın turistik açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle fotoğraf meraklıları için harika kareler yakalanabilecek bir yer. Ben herkese tavsiye ederim, kesinlikle görülmeli" diye konuştu.

"Antalya sıcağında büyük bir nimet"

Şelaleyi ilk kez görenlerden Cengiz Balcı ise serin havanın önemine vurgu yaptı. Balcı, "Antalya yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Buraya gelince adeta bir başka dünyaya giriyorsunuz. Diyarbakır'dan misafirlerimiz vardı, onlar da şelalenin doğasına hayran kaldılar. Hem suyun serinliği hem de ağaçların gölgesi insanı rahatlatıyor. Genelde deniz tercih edilir ama biz yazın serinlemek için burayı da sık sık tercih ediyoruz. Burası Antalya için Allah'ın bir lütfu, büyük bir nimet" ifadelerini kullandı. - ANTALYA