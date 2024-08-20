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DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Iraklı vatandaşlar için vize serbestisi uygulamasını destekliyor

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı vatandaşlar için 1 Eylül 2024'te başlatılacak olan vize serbestisi uygulamasını desteklediklerini söyledi. Kaya, bu uygulamanın sınır ticaretinin gelişmesi ve bölgenin ticaretine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı vatandaşlar için 1 Eylül 2024'te başlatılacak olan vize serbestisi uygulamasını desteklediklerini söyledi.

DTSO Başkanı Kaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke ticaretinde en önemli komşu ülkelerden olan ve ihracatta her zaman ilk 5 ülke arasında yer alan Irak'a vize serbestisi hem ülke, hem de bölge açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde yaşayanların karayolu seyahatlerinde bölgenin sağlık turizmi başta olmak üzere ticaretine önemli katkıları olacağını belirten Kaya, Irak'ta 2 bine yakın Türkiyeli vatandaşın şirketi bulunmakta olduğunu, Türkiye'de ise 3 binden fazla Iraklı vatandaşın şirketi bulunmakta olduğu bilgisini paylaştı.

Komşularla ticareti ve işbirliğini geliştirmek kendileri için en önemli hedeflerden biri olduğunu ifade eden Kaya, "Bu uygulama sınır ticaretinin gelişmesi ve bölgenin ticaretine önemli katkıları olacaktır. Karşılıklı gidiş gelişlerin kolaylaştırılması karşılıklı işbirliklerini artıracak, daha fazla ortak şirket kurulması sağlanacak ve yaşanan bazı sorunların giderilmesi daha da kolaylaşacaktır. Komşularla ilişkimizi yalnız güvenlik ekseninden çıkarıp bölgesel barış, işbirliğinin geliştirilmesi, ticaretin geliştirilmesi eksenine koymamız sürdürülebilir bir barış ve ekonominin olmazsa olmaz şartıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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