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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının ilk gündem maddesi olan oda faaliyetleri Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından meclis üyelerine aktarıldı. Bıyık, ay içerisinde katılım sağlanan programlar ile odada gerçekleştirilen ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Erdoğan Bıyık ayrıca, DTSO'nun sosyal medya analizlerinde bölgede lider olduğunu belirterek "Doğu Marmara illeri olan Bursa, Kocaeli, Bolu, Yalova ve Düzce illerini kapsayan Sosyal Medya Etkileşim Analizine göre Düzce Ticaret ve Sanayi Odası sosyal medya hesapları açık ara lider oldu" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yaklaşan Ramazan ayının Düzce'ye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti. Meclis Toplantısında 2024 yılı kesin hesapları görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca aylık mizanlar ve mali tablolar hakkında da görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantının son kısmında DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar tarafından Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi konusunda gelinen son durum ve yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler aktardı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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