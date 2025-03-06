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DTO Başkanı Uğur Erdoğan Kamu Kurumlarıyla İlişkileri Güçlendiriyor

DTO Başkanı Uğur Erdoğan Kamu Kurumlarıyla İlişkileri Güçlendiriyor
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, kamu kurumlarıyla olan ilişkileri artırmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaretlerinin yanı sıra İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'yu da ağırladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kamu kurumlarıyla ilişkileri artırmak amacıyla Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Erdoğan, bu arada İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'yu ağırladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberindeki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Melek Kartay ile Hasan Aracı, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Komite Başkanları ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman'ı ziyaret etti. Kurumları ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Yeniçeri ile Ataman, DTO heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan ile beraberindekiler daha sonra Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk'ü ziyaret etti. Müdürlüğün yeni taşındığı binada gerçekleşen görüşmede, kentteki çevre ve şehircilik konuları ile sürdürülebilir projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Öztürk, konuk heyete nezaketleri için teşekkür ederek, çevre ve şehircilik alanındaki projelerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde daha verimli yürütülebileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, İl Müftüsü Pamuklu'yu konuk etti

Başkan Erdoğan, daha sonra DTO Başkanlık makamında İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ile bir araya geldi. Faaliyetleri ve ramazan etkinlikleri hakkında Başkan Erdoğan'ı ayrıntılı bilgilendiren Denizli Müftüsü Pamuklu, Başkan Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür ederek Ramazan ayını kutladı. Çalışmalarında başarılar dileyip, kurumsal iş birliklerini geliştirip artırmak istediklerini söyledi.

"Kamu kurumlarıyla iş birliğini önemsiyoruz"

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak, "Odamız ve üyelerimiz, kamu kurumları ile doğrudan veya dolaylı olarak sürekli irtibat halindedirler. Bu kapsamda kamuyla olan ilişkilerimizi artırmak amacıyla Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'müzü ziyaret ettik. İl Müftümüz ile de Denizli Ticaret Odamızda bir araya geldik. Gösterdikleri ilgi ve nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim ve bilgi paylaşımımızı geliştirerek daha da artıracağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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