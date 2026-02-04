Haberler

DTO Başkanı Erdoğan; '100 milyar TL'lik finansman paketi, imalat sanayimize güç katacaktır'
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, imalat sanayisi işletmelerine yönelik 100 milyar TL tutarındaki uygun koşullu finansman paketinin reel sektör açısından son derece önemli bir destek olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, imalat sanayisi işletmelerine yönelik 100 milyar TL tutarındaki uygun koşullu finansman paketinin reel sektör açısından son derece önemli bir destek olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında söz konusu paketin, başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin istihdamı koruması ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması açısından kritik bir rol üstleneceğini belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde atılan bu adımı oldukça yerinde bir karar olarak nitelendirdi.

Finansman paketinin tüm imalat sanayi işletmelerine açık olduğuna da dikkat çeken DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulmasının, yüksek faiz oranları ve sınırlı kredi limitleri nedeniyle zorlanan reel sektör için önemli bir nefes alma alanı oluşturacağını vurguladı.

İşletme başına 50 milyon TL'ye kadar kredi imkanı

Paket kapsamında işletme başına 50 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmasının ve istihdamını koruyan KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla 10 puanlık indirim uygulanmasının, tedarik zincirinin tüm halkalarına olumlu yansıyacağını belirten Başkan Erdoğan, bu desteklerin yatırımı, üretimi ve istihdamı teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sunacağını dile getirdi. Ayrıca bir süredir dile getirdikleri taleplerin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını da ifade eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyasına verdikleri destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, finansman paketinin ülkemiz, imalat sanayimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
