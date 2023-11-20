DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta: Bergama'ya 8. baraj geliyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergama'nın 8. barajı olacak Kırcalar Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü, barajın bahar yağmurlarıyla su tutmaya başlayacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Bergama'da baraj sayısını gelecek yıl 8'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırcalar Barajı'nda batardo dolgusunu tamamladıklarını aktaran Balta, "Şu anda gövde dolgusu ve dolusavak betonarme imalatları devam ediyor. 350 bin metreküplük gövde dolgusunun yüzde 60'ı da bitti. Birkaç ay içerisinde dolgu çalışmalarını tamamlayarak, bahar yağmurları ile birlikte barajda su tutmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Balta, barajda 1,8 milyon metreküp su tutulacağını dile getirerek, Kırcalar Barajı'nın Bakırçay Havzası'nda 3 bin 10 dekar araziye can suyu vereceğini ifade etti.