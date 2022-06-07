DSİ Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması yapacak - Haberler

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Diyarbakır'ın Çermik, Kayapınar ve Hazro ilçelerindeki 8 köy ve mahalle, Sivas'ın Akıncılar, Gölova, Suşehri, Koyulhisar, merkez, Ulaş ve Hafik ilçelerindeki 160 köy ve mahalle ile Muş'un Bulanık, merkez ve Korkut ilçelerindeki 18 köy ve mahallede arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

İlgili DSİ bölge müdürlükleri, belirlenen alanlarda kamu yararı gözeterek zorunlu arazi toplulaştırması uygulayacak.

Toplulaştırma sınırları içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler, teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun bulunmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesisli alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.