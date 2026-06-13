Haberler

Bağıştaş HES'leri yerli enerji üretimine güç veriyor

Bağıştaş HES'leri yerli enerji üretimine güç veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan'daki Bağıştaş 1 ve 2 Barajı ile HES tesislerinin yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ekonomiye yıllık yaklaşık 1,88 milyar lira katkı sunduğunu açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan'da bulunan Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Barajı ile hidroelektrik santrallerinin ( Hes ) yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan'da bulunan Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Barajı ve HES tesislerinin toplam kurulu gücünün 189,23 megavat olduğunu belirtildi.

Tesislerin yıllık ortalama 683,97 gigavatsaat enerji üretim potansiyeline sahip olduğunu aktaran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, santrallerin işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar toplam 5 milyar 849 milyon 640 bin kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Balta, hidroelektrik santrallerinin yerli ve temiz enerji üretimiyle ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, tesislerin dışa bağımlılığın azaltılmasına destek verdiğini kaydetti.

Hidroelektrik santrallerinin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar 880 milyon lira katkı sağladığını belirten Balta, enerji arz güvenliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı