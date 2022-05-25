Dövizde Yükseliş Devam Ediyor: Dolar 16,35 TL'yi, Euro 17,45 TL'yi Aştı - Haberler

Döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor. Dolar kuru yükselişini hızlandırdı güne 16,18 TL'den başlayan kur öğlen saatlerinde 16,35 TL'yi aştı. Güne 17,32 TL'den başlayan euro ise 17,45 TL'nin üzerine çıktı.

Türk lirasının ay başından beri döviz kurları karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar dün en düşük 15,91 TL, en yüksek 16,16 TL seviyelerini gören dolar kuru, günü 16,07 seviyesinde kapatmıştı. Dolar, bugün öğlen saatlerine kadar 16,34 liraya ulaştı. Dolar, bu rakamla 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Güne 17,32 TL'den başlayan euro kuru ise 17,45 TL'nin üzerine çıktı.

Öte yandan, piyasaların odağında yarın açıklanacak olan Merkez Bankası politika faizi var. Ekonomistlerin genel beklentileri faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması yönünde. Piyasalar ayrıca ABD 10 yıllık tahvillerinin faiz seyrini ve bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası (FED) tutanaklarını izleyecek.