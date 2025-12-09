Serbest piyasada döviz fiyatları

Haberler

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,5660 liradan alınan dolar 42,5680 liradan, 49,6380 liradan alınan euro ise 49,6400 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,55 liradan, euro ise 49,61 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

