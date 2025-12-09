Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,5660 liradan alınan dolar 42,5680 liradan, 49,6380 liradan alınan euro ise 49,6400 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,55 liradan, euro ise 49,61 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi