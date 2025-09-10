Döviz Kurları Güne Başlarken Dolar 41,28 Euro 48,36
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,2790 liradan alınan dolar 41,2810 liradan, 48,3610 liradan alınan euro ise 48,3630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,27 liradan, euro ise 48,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi