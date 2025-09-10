Haberler

Döviz Kurları Güne Başlarken Dolar 41,28 Euro 48,36

Döviz Kurları Güne Başlarken Dolar 41,28 Euro 48,36
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,2810 liradan, euro ise 48,3630 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 41,27 liradan, euro ise 48,56 liradan satılıyordu.

Dolar 41,2810 liradan, euro ise 48,3630 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,2790 liradan alınan dolar 41,2810 liradan, 48,3610 liradan alınan euro ise 48,3630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,27 liradan, euro ise 48,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

