Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1700 liradan, avro ise 50,2990 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satışı 43,1570 lira, avronun satışı ise 50,3980 lira olarak gerçekleşmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1700 liradan, avro 50,2990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1680 liradan alınan dolar, 43,1700 liradan satılıyor. 50,2970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2990 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,1570, avronun satış fiyatı ise 50,3980 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
