Döviz Kurları Bugüne Dolar 36,0110 Lira, Euro 37,0650 Lira ile Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro'nun gün başlangıç fiyatları belirlendi. Dolar 36,0110 liradan, euro ise 37,0650 liradan satışa sunuluyor.
Dolar 36,0110 liradan, euro ise 37,0650 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 36,0090 liradan alınan dolar 36,0110 liradan, 37,0630 liradan alınan euro ise 37,0650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,99 liradan, euro ise 36,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi