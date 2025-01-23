Üye Girişi
Haberler
Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var

Maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

DOSABSİAD'dan KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Platformu

DOSABSİAD'dan KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Platformu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini desteklemek amacıyla DOSABSİAD ve BANDWITT iş birliğiyle oluşturulan yeni platform, firmalara hız, verimlilik ve maliyet avantajı sunmayı hedefliyor.

KOBİ'lerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına katkı sunmayı hedefleyen DOSABSİAD, dijital dönüşüm alanında önemli bir girişime imza attı. Son dönemde KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu desteklere dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bu doğrultuda BANDWITT Dijital Dönüşüm Platformu ile iş birliği gerçekleştirdi. Başkan Çevikel, firmanın kurucu ortakları Selim Özoğuz ve Emir Barın'ı ağırlayarak, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları, çözüm önerilerini ve ihtiyaç duydukları destekleri masaya yatırdı.

İş birliğinin Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Çevikel, dijital dönüşümün KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmanın ötesinde, küresel pazarlarda varlık göstermelerini de kolaylaştırdığını ifade etti. Çevikel, "Dijitalleşme artık KOBİ'lerimiz için bir tercih değil, sürdürülebilirlik için bir zorunluluk. DOSABSİAD olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde yol gösterici bir rol üstleniyor, onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. BANDWITT gibi yenilikçi çözümleri iş dünyamıza tanıtarak bu süreçteki eksiklikleri gidermeyi ve firmalarımızın daha güçlü bir şekilde büyümesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Dijital dönüşüm, hız, verimlilik ve rekabet üstünlüğü sağlıyor"

Dijitalleşmenin KOBİ'lere sağladığı avantajlara da dikkat çeken Çevikel, "Dijitalleşme, işletmelerimize yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hız, verimlilik ve rekabet üstünlüğü kazandırıyor. Platformun sunduğu hızlı analiz ve rehberlik çözümleri, işletmelerimiz için büyük bir fırsat. Bu tür iş birlikleriyle, bölgemizin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini daha da artırmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi çözümler sunan partnerlerle iş birliği yaparak firmalarımızın iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz." diye ekledi.

Firma kurucu ortaklarından Selim Özoğuz, bu iş birliğinin KOBİ'lere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Özoğuz, "İşletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli platformumuz, firmaların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmelerine yardımcı oluyor. 20 dakikadan kısa bir sürede işletmelerin eksikliklerini belirleyerek ulusal ve uluslararası çözüm önerilerini kendilerine sunuyoruz" dedi.

100 milyon liradan fazla finansal kazanç sağlandı

Bugüne kadar 200'den fazla firmayı doğru teknolojilerle tanıştırdıklarını ve bu firmalara 100 milyon liradan fazla finansal kazanç sağladıklarını vurgulayan firma kurucu ortağı Emir Barın ise "Platformumuzdaki özel tedarikçi havuzu sayesinde KOBİ'ler, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun projelere hızlıca erişim sağlayabiliyor, firmaların dijital dönüşüm sürecinde zaman kaybetmeden doğru çözümleri bulmalarına imkan tanıyoruz. Böylece KOBİ'ler, hem maliyet hem de verimlilik avantajı elde ederek rekabet güçlerini artırabiliyor." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Trafikte en çok vakit kaybedilen kentler belli oldu
img

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
img

Edip Akbayram'dan haber var!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.