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DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri'ni Açıkladı

DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri'ni Açıkladı
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DorukNet'in bulut bilişim markası DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri'nde 1156 projenin yarıştığını ve kazananları duyurdu. Ödüller, dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirmek amacıyla verildi.

DorukNet'in bulut bilişim markası DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri'nin sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirmek üzere gerçekleştirilen yarışmada, 28 farklı kategoride 1156 proje, gönüllü olarak katılan ve sektör profesyonellerinden oluşan 51 jüri üyesi tarafından değerlendirildi.

Dijital yenilikleri teşvik ederek sektördeki başarılı projeleri ön plana çıkaran DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri'nin kazanan ajansları, 1,5 milyon liralık ödül havuzundan faydalanma şansı yakaladı.

İş Portföy, "Yılın En İyi Web Sitesi" ödülünü, Pegasus ise "Yılın En İyi Mobil Uygulaması" ödülünü almaya hak kazandı. Kategori bazında dereceye giren tüm projeler, yarışmanın resmi internet adresinde listelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, kreatif ajanslar için çok önemli bir referans kaynağı olan yarışmayla birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunarak, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını ve başarılı projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlama gibi 28 farklı kategorideki projeleri değerlendirerek dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirdikleri bilgisini paylaşan Doyranlı, "Gönüllülük esasına dayalı jüri üyeleri, dijital ajanslar ve projeler üreten tüm paydaşlar için önemli bir platform sundu. DorukCloud markamızla, kazanan ajanslara sunacağımız 1,5 milyon liralık kaynak havuzunun, gelecekteki yeni ve yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi için çok önemli bir itici güç olacağına inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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