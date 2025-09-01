Dörtyol-Hassa Demiryolu Hattı Projesi İçin 1,55 Milyar Euro Finansman Sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dörtyol-Hassa demiryolu hattı, İskenderun- Gaziantep ve İskenderun- Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje Akdeniz'e ulaşımı kolaylaştıracak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa demiryolu ve otoyol projesi için 1,55 milyar euro finansman bulduklarını ve finansman sürecinin ardından en kısa sürede inşaata başlayacaklarını belirtti. Ayrıca projenin Akdeniz'e ulaşımı rahatlatacağını aktardı.

"En kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız"

Bakan Uraloğlu, projenin İskenderun Limanı'nu Orta Koridor'a bağlayacağını belirterek, "Amanos Dağları'nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye 1,55 milyar euro dış finansman sağlandığını, finansmana ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalandığını belirtti. Sürece İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi'nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da katılacağını belirtti.

"İskenderun'u Gaziantep'e en kısa yoldan bağlayacak"

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi'nden ve Gaziantep'e hem kara hem de demiryoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını ifade ederek, "Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlayacak, Akdeniz'e ulaşımı kolaylaştıracak" açıklamasında bulundu.

Projenin ilk etabında yıllık 16,3 milyon yolcu taşınacak

Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu ile yıllık 16,3 milyon yolcu taşıma kapasitesinin oluşturulacağını belirterek hattın, bölge illerinin ekonomik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda istihdam sağlayacağını aktardı.

Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergahı 20,6 kilometreye düşecek

Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre; 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergahının ise 29,6 kilometreye düşeceğini belirtti. - ANKARA