Dönüm başı 30 ton verim alan üretici, yerli domatesi 10 liradan satıyor

MARDİN - Mardin'de 100 dönüm eken ve dönüm başı 30 ton yerli domates verim alan üretici, kilosunu 10 liradan satıyor.

15 yıl boyunca Mardin'in Ömerli ilçesinde yerli domates ekimi yapan Mehmet Nezir Uzuner, Beşikoğlu köyünde 100 dönüme yerli tohumla domates ekti. Mezopotamya'nın verimli topraklarından dönüm başına 30 ton domates alan Uzuner, yöre çiftçisine örnek oldu.

Yerli tohumla ekecek üreticilerin yüksek gelir elde edeceğini belirten Uzuner, üretimin bereketli olduğu için domatesi uyguna verdiklerini söyledi.

Mardin'in yerli domatesi hem tadı hem de ucuzluğu ile sofralara renk katacağını ifade eden Uzuner, "Batıda 25 TL olan domates bizim burada tüccar arkadaşımıza 10 TL'ye veriyoruz. Bu sene ürün bol bunun için ucuz. Güneydoğu bölgesine katkıda bulunmak isteyen tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyorum. Çiftçi bırakıp giderse yerli sebzelerimizi halkımıza kim tedarik edecek. Yerli domatesimizi tanıtmak için herkesi buraya davet ediyorum" dedi.