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Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
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Diyarbakır'da ucuz pirinç almak isteyen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde saatlerce sıra bekledi.

Diyarbakır'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 5 kilo pirincin indirimli olarak satışa sunulduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde satış ofisine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dondurucu soğuğa rağmen ucuz pirinç alabilmek için uzun süre sıra bekledi.

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Kentin merkez Bağlar İlçesine bağlı yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşadığı Kaynartepe, Muradiye, Körhat, 5 Nisan, Mevlana Halit Mahallelerinden gelen çok sayıda vatandaş ucuz pirinç kuyruğuna girdi. Aşırı soğuk nedeniyle üşüyenler ateş yakarak sıra bekleyip ısınmaya çalışırken, bazıları da eskimiş kıyafetlerinin ceplerine ellerini sokarak bir nebzede olsa ısınmaya çalıştı.

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

ARADA UÇURUM VAR

Ucuz gıda alabilmek için sıraya giden vatandaşlara, 5 kiloluk pirincin torbası 220-290 lira arasında satılırken, bu fiyat kentteki yerel ve zincir marketlerde 700 liraya kadar çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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