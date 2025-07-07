Don Olayında Parafin Mum ile 2 Milyon Liralık Kayısı Kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir çiftçinin, 11-12 Nisan'da yaşanan don hadisesinde 16 dekarlık bahçesine parafin mum yakarak 2 milyon liralık kayısısını kurtardığı ortaya çıktı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak Isparta'nın Yalvaç ilçesi Aşağı Kaşıkara köyünü ziyaret ettiklerini anlattı. Burada çiftçi Ali Maden'in sıcaklığın -11 dereceye düştüğü 11-12 Nisan gecelerinde parafin mum yakarak 2 milyon lira tutarındaki kayısı mahsulünü kurtardığını öğrendiklerini aktaran Aygun, kendisini tebrik ettiklerini söyledi.

Ali Maden ise zirai donun yüksek şiddette olacağını duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İspanya modelini araştırıyorduk önceden. Parafin mum kullanıldığını tespit ettik. Zirai donun ciddi boyutta olacağını duyunca uygulamaya karar verdik. 16 dekarlık kayısı bahçeme İstanbul'dan 80 bin lira bedelle 200 teneke parafin mum aldım. Don gecesi yakarak mahsulün yüzde 60'ını yani 2 milyon lirasını kurtardım."

Maden, çiftçiliği daha bilimse yöntemle yapmaya çalıştığını vurgulayarak, çok araştırma yaptığını uygulanabilir yöntemlerle ürününü korumaya ve daha fazla verim almaya çaba gösterdiğini söyledi. - ISPARTA