Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,6690 liradan, euro ise 46,5370 liradan işlem görüyor. Dolar önceki kapanışta 40,59 lira, euro ise 46,42 liradan satılmıştı.

Dolar 40,6690 liradan, euro ise 46,5370 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,6670 liradan alınan dolar 40,6690 liradan, 46,5350 liradan alınan euro ise 46,5370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,59 liradan, euro ise 46,42 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.