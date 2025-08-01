Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,6690 liradan, euro ise 46,5370 liradan işlem görüyor. Dolar önceki kapanışta 40,59 lira, euro ise 46,42 liradan satılmıştı.
Dolar 40,6690 liradan, euro ise 46,5370 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,6670 liradan alınan dolar 40,6690 liradan, 46,5350 liradan alınan euro ise 46,5370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,59 liradan, euro ise 46,42 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi