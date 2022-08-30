Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dün piyasalardaki kapanışını 18,18 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,19 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,18'den tamamladı. Yurt içi piyasalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşemezken, dolar/TL uluslararası piyasalarda 18,19'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,17'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 21,31'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün yatay seyirle 1'in altındaki hareketine devam ederek 0,9995'ten işlem görüyor. GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Güncel Haberler

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