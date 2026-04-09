Dolar/TL 44,55 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 44,5530 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki gün kapanışın yüzde 0,2 altında kapanan Dolar/TL, avro ve sterlin karşısında da değer kazanıyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin riskleri ile birlikte, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon ve istihdam değerlendirmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,5530 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 44,5030'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,5530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,0340'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,7690'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, tarafların anlaşmayı ihlal edici hamleleriyle tehlikeye girdi. Bu durum varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin paralelinde makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri de yakından takip edilecek.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
