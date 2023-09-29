Yükselişini sürdüren dolar 27,46'dan işlem görüyor

Dün 27,0581-27,4302 bandında hareket ederek günü yüzde 0,86 primle 27,3841'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 27,46'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,15'ten, sterlin/TL ise 33,66'dan satılıyor. Bu hafta küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle 106,8 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 değer kaybıyla 105,8 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.0590 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin, dün ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından "güvercinleştiğine" dikkati çekerek, bu durumun döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde seviyelerinin 106'nın direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu bildirdi.