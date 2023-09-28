Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,3880 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,7 ile en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi ise en düşük seviyesine indi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD Kongresi'nde bütçe anlaşmasının sağlanamaması yatırımcıların odağında yer alıyor. TCMB'nin tebliğiyle iskonto faiz oranı yükseldi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,3880 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 27,0502 - 27,8879 bandında hareket ederek yüzde 0,4 düşüşle 27,1484'ten günü tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 primle 27,3880'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 28,7250'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 33,1850'den satılıyor.

Yükseliş eğilimi üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi 106,7 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test ederken, düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,0490'ı test ederek 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmadan alınan sinyallerin döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını ifade ederek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentilerin günden güne arttığını belirtti.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yerini korumaya devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 105'in ise destek konumunda olduğunu bildirdi.