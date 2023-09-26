Yükselişini sürdüren dolar 27,24'ten işlem görüyor

Dünü yüzde 0,18 primle 27,21'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 0,1 değer kazancıyla 27,24'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,84'ten, sterlin/TL ise 33,17'den satılıyor. Dolar endeksi 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

FED'İN YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI DAHA UZUN SÜREBİLİR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

MERKEZ'DEN KKM HAMLESİ