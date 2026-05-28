Dolar/TL 45,90 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 45,9040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 53,2800'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 61,5150'den satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durumun ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı. Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise doların güçlenmesine neden oluyor. Güçlenen dolar ise riskli varlıklara olan talebin azalmasına yol açıyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.