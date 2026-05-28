Dolar/TL 45,90 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,9040 seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon endişeleri doları güçlendiriyor. Yurt içi piyasalar Kurban Bayramı nedeniyle kapalı.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,9030'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 45,9040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 53,2800'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 61,5150'den satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durumun ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı. Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise doların güçlenmesine neden oluyor. Güçlenen dolar ise riskli varlıklara olan talebin azalmasına yol açıyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
