Dolar/TL 43,77 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,7670 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7600'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 43,7670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,7580'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 59,2030'dan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Tutanaklarda bazı yetkililerin, gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceğini değerlendirdiği, bu doğrultuda Federal Açık Piyasa Komitesinin gelecekteki faiz kararlarında "iki yönlü" bir tanımlamaya yer verilmesini desteklediği aktarıldı.

Fed tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesinin ardından doların diğer para birimlerine karşı değeri arttı.

Dün yüzde 0,6 artışla 97,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.