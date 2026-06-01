Haberler

Dolar/TL 45,92 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 45,9180 seviyesinden işlem görüyor. ABD-İran görüşmeleri ve yurt içi büyüme verileri takip ediliyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,9180 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8480'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,9180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 53,5550'den ve sterlin/TL ise yatay seyirle 61,8770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

ABD- İran görüşmeleri henüz nihai bir anlaşmayla sonuçlanmazken, günden güne uzlaşı ihtimallerinin yükselmesi fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Taraflardan gelen açıklamalar risk iştahında zaman zaman geri çekilmelere neden olurken, Hürmüz Boğazı ve nükleer program konularında uzlaşının henüz sağlanamamış olması sürecin kırılganlığını koruduğuna işaret ediyor.

Öte yandan yurt içinde gözler büyüme verisine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Bu arada ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası

Süper Lig devinden Lewandowski bombası
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
31 yaşındaki tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran görüntü
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu

Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş

Piyasalar kırmızıya döndü! İki haftalık yükseliş sona erdi
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü