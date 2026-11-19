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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,4540 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,4370 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,4540 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,4970'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,4880'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın daha güçlü faiz artırımlarına işaret eden açıklamaları varlık fiyatlarını yönlendiriyor.

Dün para politikalarında ilave sıkılaşma beklentileriyle dolar, diğer para birimleri karşısında değerlendi ve dolar endeksi 104 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi yeni günde ise jeopolitik risk algısının azalabileceği beklentileriyle yatay seyirle 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Enerji tarafında Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklere rağmen ABD petrol stoklarındaki artış ve küresel arz fazlası beklentileriyle 92 dolara indi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump yaptığı açıklamada, Çin ile karşılıklı ticarette gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde anlaştıklarını bildirirken, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz işlemesini sağlama noktasında iki ülkenin birlikte çalışabileceğini ima etti.

Bu gelişme Orta Doğu'daki savaş atmosferinin sona erebileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı. Bölgede jeopolitik risklerin azalmasıyla enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğine dair olumlu bakış açısıyla varlık fiyatlarında oynaklık oluştu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA