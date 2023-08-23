Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, 27,20 seviyelerinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,2043'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 27,2020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,5430'dan, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 34,6860'tan satılıyor.

GÖZLER MAKROEKONOMİK VERİ GÜNDEMİNDE

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0860 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi. ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN VERECEĞİ MESAJLAR MERAK KONUSU

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor. Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

FED FAİZ ARTIŞINA GİDEBİLİR

Powell'ın vereceği mesajların dolar talebi üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın geri kalanında yüzde 40 ihtimalle bir faiz artışına daha gidebileceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.