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Dolar ve euro düşüşe geçti! İşte döviz kurlarında son durum

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Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,5520'den, avro/TL önceki güne kıyasla yüzde 0,2 azalışla 35,4410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 41,5980'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 yükselişle 32,5795'ten tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan Dolar/TL 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,5520'den, avro/TL önceki güne kıyasla yüzde 0,2 azalışla 35,4410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 41,5980'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı nisanda 8 milyon 59 bine gerileyerek Şubat 2021'den sonraki en düşük seviyesine inerken, fabrika siparişleri ise nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler paralelinde arttı.

VERİLER, FED'İN FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLİYOR

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri desteklediğini, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin Bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 74 ve kasımda gitme ihtimali yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından Bankanın aralıkta da ikinci kez faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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