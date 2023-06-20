Dolar 23.59 liradan işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 23,59 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 23,6132'den tamamladı.

EURO VE STERLIN NE KADAR?



Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 23,59'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 25.81'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 30,1800'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER, FED BAŞKANI'NIN SUNUMUNA ÇEVRİLDİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu söyledi. Geçen hafta politika faizini sabit bırakan bankanın, buna karşın faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verdiğini hatırlatan analistler, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil ettiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağının fiyatlandığını aktararak, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.