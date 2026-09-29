Dolar/TL 49,00 seviyesinde işlem görürken Fed'in faiz adımları tartışılıyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,9760'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,00 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,7150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 64,9080'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD- İran hattında kısa vadede bir uzlaşı ihtimalinin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının dinmemesi varlık fiyatlarında etkili oluyor.

Artan enerji maliyetlerinin yanı sıra enflasyonun yeniden hız kazandığı ABD'de ekonominin sıcaklığını korumasıyla, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından fiyat artışlarının dizginlenmesi için politika faizinin artırılması tartışılmaya devam ediliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin politika hamlelerine verdiği tepkilere ve gelecek aylarda açıklanacak enflasyon ile istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Devam eden enflasyon riskleri, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği öngörülerini desteklerken, fiyatlamalar Fed'in şahin adımlarını gelecek yıl da sürdürebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte ekim toplantısında politika faizinin yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan artırılması beklenirken, aralık ayında sabit bırakılması ya da artırılması konusunda kararsızlık öne çıkıyor.

Bu gelişmelere ek olarak çarşamb açıklanacak istihdam raporu ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller yakından takip ediliyor.

Bugün Fed yetkilileri Christopher Waller, Michael Barr ve Michelle Bowman'ın konuşmaları da bankanın ileriye dönük politikalarına dair mesaj içerebileceği beklentisiyle yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA