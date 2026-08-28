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Dolar/TL 48,24 ile yükselişte; Fed ve jeopolitik gündem izleniyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 48,2440 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar, Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'deki konuşmasına ve ABD verilerine odaklanırken, jeopolitik riskler sakin seyrediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,2440 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,1580'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 48,2440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 56,2320'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 65,6750'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler görece sakin kalırken, gündemi güçlü teknoloji bilançoları, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu ve ABD'de açıklanan veriler belirliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun seyri açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, bankanın ekim ayında faizi 25 baz puan artırmasına yüzde 62 olasılık veriliyor. Bu doğrultuda Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilere en fazla duyarlı olan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 4,23 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada hangi konulara ağırlık vereceği ve tonlamasına dikkat edilecek.

Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine yardımcı olabileceğine işaret ederek, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin net bir yönlendirme sunan sinyalin bile piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratabileceğini kaydetti.

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker akışını olumlu etkileyecek her bir gelişme piyasalarda iyimserliği artırırken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın "çökmekte olan bir ülke" olduğunu savundu.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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