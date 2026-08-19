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Dolar/TL 47,94 ile rekor seviyede, gözler FOMC tutanaklarında

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 47,9373 seviyesinde işlem görüyor. Fed'in faiz artırım beklentilerinin zayıflaması ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. Gözler bugünkü FOMC tutanaklarında.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9373 seviyesinde bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 47,9074'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9373 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 55,6295'ten, sterlin/TL önceki günün yüzde 0,2 üzerinde 65,0091'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) dair faiz artırım öngörülerinin güç kaybetmesi ve yatırımcıların Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına temkinli yaklaşması sebebiyle dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Son dönemde açıklanan zayıf ABD büyüme ve istihdam göstergeleri, Fed'in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltmasına rağmen uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, riskli varlıklar açısından önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Dün yüzde 4,75 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyelere yaklaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,69'da denge buldu. Dün yüzde 5,34 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de bugün yüzde 5,27'de dengelendi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da ateşkes süresinin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'nın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı.

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanışa geçeceği piyasalarda risk iştahını törpüleyen etkenler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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