Dolar/TL, 41,3290 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,3290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2960'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 48,7430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,3750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentiler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed), yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haber akışı da takip edilirken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek, bunun Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Trump görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini dile getirdi. Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.