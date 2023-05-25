Dolar/TL, 19,92 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,9240'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 21,3640'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 24,6180'den satılıyor.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 104,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 1,0720'den alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin endişelerle negatif seyir devam ederken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

FED'İN 25 BAZ PUAN ARTIŞA GİDECEĞİ BEKLENTİSİ ARTTI

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile borç limiti krizine ilişkin gelişmelerin dolar talebinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.