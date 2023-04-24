Dolar/TL, 19,41 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasın ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,3110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 24,1450'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 101,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0980'den alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bu hafta gözlerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyelerinin, büyük oranda "şahin" duruşlarını koruduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de ise Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.