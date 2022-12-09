Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,61-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6436 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,8750'den satılıyor. Dolar endeksi düşüşünü 3'üncü güne taşımasının ardından yüzde 0,2 azalışla 104,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0570 seviyesinde dengelendi. KÜRESEL ÖLÇEKTE DOLAR TALEBİ AZALDI Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını söyledi. RESESYON ENDİŞELERİ GÜNDEMDE Resesyon endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası toplantıları öncesi piyasalarda temkinli duruşun korunmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105,6'nın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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