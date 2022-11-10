Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cebinde 1 doları olanlar bile dikkat! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,6040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,6560'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 21,1890'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 artışla günü 110,5'ten tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 110,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0011'den tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0025 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları, ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) aralıktaki para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin veri sonrası azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title