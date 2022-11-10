Cebinde 1 doları olanlar bile dikkat! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,6040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,6560'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 21,1890'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 artışla günü 110,5'ten tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 110,3 seviyesinde bulunuyor. ARTAN VAKA SAYILARI VE ARA SEÇİMLER ETKİLİ Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0011'den tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0025 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları, ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu bildirdi. BELİRSİZLİKLERİN AZALMASI BEKLENİYOR Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) aralıktaki para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin veri sonrası azalabileceğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor. ANALİSTLER NEYİ BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Ekonomi Haberler

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