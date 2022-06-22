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Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dün piyasalardaki kapanışını 17,33 seviyelerinden yapan Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17,36 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 18,21 Sterlin/TL ise 21,14 üzerinden satılıyor.

Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,02 üzerinde 17,3369'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 17,35'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 18,21'den, sterlin/TL ise21,14'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 104'ün altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve bugün 105'i test etti. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,04'te dengelendi.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi. Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin küresel çapta dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, Powell'ın bugün ve yarın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da gündemin odağında bulunduğunu, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105,8'in direnç, 103,9'un ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Merkez Bankası Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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