Dolar 16,80 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 16,7614'ten tamamladı.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 16,8040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 17,5450'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,3780'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 105,1'den işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,0440 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının resesyona yol açacağına dair endişelerin küresel piyasalarda yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ettiğini söyledi. Belirsizlik ortamında küresel dolar talebinin gücünü koruduğuna işaret eden analistler, bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini ifade etti. Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 4,95 ve yıllık yüzde 78,62 arttı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanmıştı.