Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,42 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,42 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,3847'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 16,4220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 17,6360'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 20,7070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 101,3 ile 25 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 101,7'ye yükseldi. Avro/ Dolar paritesi de yaklaşık 5 haftanın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,0738'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüş paralelinde atılan normalleşme adımlarının küresel risk iştahını desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu aktaran analistler, bu kapsamda perşembe günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam raporunun kritik önem taşıdığını, veri öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın başlayacağı bilanço küçültme öncesinde tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin dolar endeksini desteklediğine işaret ederek, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun izleneceğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,85'in üzerini gördü.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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