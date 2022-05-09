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Dolar/TL 14,98 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dolar/TL 14,98 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başlamasının ardından 14,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başlamasının ardından 14,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 14,8570 ve en yüksek 14,9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,57 üzerinde 14,9494'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,17 artışla 14,9760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 düşüşle 15,7430'dan, sterlin/TL yüzde 0,35 kayıpla 18,3860'dan satılıyor.

Dolar endeksi 104,2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 104,1 seviyesinde dengelendi. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,30 değer kaybıyla 1,0519'dan alıcı buluyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 3,14 seviyesine bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret ederek, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacağını bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Haberler

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