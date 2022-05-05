Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 14,7392'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14.8390 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 15,7220'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,6080'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 düşüşle 102,6'ya gerilemesinin ardından yeni günde yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde dengelendi. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından diğer para birimleri karşısında değer kaybeden doların, yeni günde kayıplarını kısmen telafi ettiğini söyledi.

Öte yandan yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık 69,97 arttı. Nisanda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,2'ye geriledi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.