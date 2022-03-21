Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 19,5280'den alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,8105'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8430 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 19,5280'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda 98,2 ile önceki kapanışın hemen üzerinde seyrederken, avro/ Dolar paritesi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 1,1047'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin sürmesinin dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 97,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Cuma, Finans, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title