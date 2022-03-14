Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,24'ten, sterlin ise 19,38'den alıcı buluyor.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 14,7676'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 14,84 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 16,24'ten, sterlin/TL ise 19,38'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 99,1 seviyesinde bulunurken, euro/ Dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0940'tan alıcı buluyor.
Analistler, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda risk algısının yüksek seyrettiğini bildirdi. Hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu kaydetti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022